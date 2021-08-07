Байройт

Байройт
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Йоаким Нильссон Й. Нильссон 		Защ 28 1 1 0 0 0
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Результаты
07.08.2021 07 авг. 2021 сб 16:30
Байройт
3 : 6
Арминия
07.08.2021 07 авг. 2021 сб 16:30
1/32 финала
Байройт
3
Арминия
6
Германия. Кубок , 1/32 финала
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