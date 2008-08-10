Ансбах

Ансбах
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Германия
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Результаты
10.08.2008 10 авг. 2008 вс 15:30
Ансбах
0 : 5
Карлсруэ
10.08.2008 10 авг. 2008 вс 15:30
1/32 финала
Ансбах
0
Карлсруэ
5
Германия. Кубок , 1/32 финала
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