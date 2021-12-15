Андрайч

Андрайч
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Испания
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Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
15
Pau Pomar Portilla P.
Нап
2
1
0
1
0
1
Vicente Sabater de Juan V.
Вра
1
0
0
0
0
8
Gerardo Bonet G.
Пол
1
0
0
0
0
5
Guillermo Palmer G.
Нап
1
0
0
0
0
11
Vinicius Amorim V.
Пол
1
0
0
0
0
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Результаты
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 21:00
Андрайч
1(5) : 1(6)
Севилья
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 21:00
2 раунд
Андрайч
1
Севилья
1
Испания. Кубок , 2 раунд
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:00
Андрайч
2 : 1
Реал
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:00
1 раунд
Андрайч
2
Реал
1
Испания. Кубок , 1 раунд
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