Альхесирас

Альхесирас
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Испания
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Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
13
Pol Tristan Jimenez P.
Вра
1
0
0
0
0
30
Alvaro Leiva A.
Пол
1
0
0
1
0
11
T. Sanchez T.
Нап
1
0
0
0
0
15
A. Villapalos A.
Нап
1
0
0
0
0
21
J. Figueras J.
Нап
1
0
0
0
0
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Результаты
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 21:00
Альхесирас
1 : 2
Унионистас де Саламанка
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 21:00
1 раунд
Альхесирас
1
Унионистас де Саламанка
2
Испания. Кубок , 1 раунд
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