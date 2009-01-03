Альфортвиль

Вал-де-Марне
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Франция
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Результаты
Результаты
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 17:00
Альфортвиль
0 : 2
Гавр
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 17:00
1/32 финала
Альфортвиль
0
Гавр
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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