Алансон

Алансон
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Франция
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Результаты
Результаты
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 20:00
Алансон
2(2) : 2(3)
Лорьян
03.01.2009 03 янв. 2009 сб 20:00
1/32 финала
Алансон
2
Лорьян
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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