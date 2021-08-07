Айнтрахт

Нордерштедт
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Германия
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Результаты
07.08.2021 07 авг. 2021 сб 16:30
Айнтрахт
0 : 4
Ганновер-96
07.08.2021 07 авг. 2021 сб 16:30
1/32 финала
Айнтрахт
0
Ганновер-96
4
Германия. Кубок , 1/32 финала
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