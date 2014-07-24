Ягодина

Ягодина
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Страна
Сербия
Стадион
Градский
Тренер
Младен Додич
М. Додич
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Результаты

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Результаты
24.07.2014 24 июля 2014 чт 21:30
Ягодина
0 : 1
ЧФР Клуж
24.07.2014 24 июля 2014 чт 21:30
2 раунд
Ягодина
0
ЧФР Клуж
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 20:30
ЧФР Клуж
0 : 0
Ягодина
17.07.2014 17 июля 2014 чт 20:30
2 раунд
ЧФР Клуж
0
Ягодина
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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