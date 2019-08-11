Зальмрор

Зальмталь
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Германия
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Результаты
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
Зальмрор
0 : 6
Хольштайн
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
1/32 финала
Зальмрор
0
Хольштайн
6
Германия. Кубок , 1/32 финала
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