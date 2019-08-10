Ваккер Н

Нордхаузен
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Германия
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Результаты
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 16:30
Ваккер Н
1 : 4
Эрцгебирге
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 16:30
1/32 финала
Ваккер Н
1
Эрцгебирге
4
Германия. Кубок , 1/32 финала
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