Сен-Приве Сен-Илере

Сен-Приве-Сен-Мемен
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Франция
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Результаты
Результаты
20.01.2020 20 янв. 2020 пн 22:55
Сен-Приве Сен-Илере
1 : 3
Монако
20.01.2020 20 янв. 2020 пн 22:55
1/16 финала
Сен-Приве Сен-Илере
1
Монако
3
Франция. Кубок , 1/16 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:00
Сен-Приве Сен-Илере
1 : 0
Тулуза
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:00
1/32 финала
Сен-Приве Сен-Илере
1
Тулуза
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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