Раднички

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
33
Эрик Йирка Э. Йирка 		Пол 24 2 0 0 0 0
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Таблица

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Результаты
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
Раднички
2 : 2
Флора
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
1 раунд
Раднички
2
Флора
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:00
Флора
2 : 0
Раднички
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:00
1 раунд
Флора
2
Раднички
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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