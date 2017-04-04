Фрежюс

Фрежюс
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Фред Фред 		Пол 29 1 0 0 1 0
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Результаты
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 19:00
Фрежюс
0 : 1
Генгам
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 19:00
1/4 финала
Фрежюс
0
Генгам
1
Франция. Кубок , 1/4 финала
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 20:00
Фрежюс
2 : 0
Осер
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 20:00
1/8 финала
Фрежюс
2
Осер
0
Франция. Кубок , 1/8 финала
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 20:00
Фрежюс
1 : 0
При-ле-Мезьер
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 20:00
1/16 финала
Фрежюс
1
При-ле-Мезьер
0
Франция. Кубок , 1/16 финала
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:00
Гренобль
1 : 2
Фрежюс
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:00
1/32 финала
Гренобль
1
Фрежюс
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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