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Результаты
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
19:15
Гранд-Сент
0 : 1
Нанси
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
19:15
1/32 финала
Гранд-Сент
0
Нанси
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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