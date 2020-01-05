Гранд-Сент

Гранд-Сент
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Франция
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Результаты
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 19:15
Гранд-Сент
0 : 1
Нанси
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 19:15
1/32 финала
Гранд-Сент
0
Нанси
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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