Тур

Тур
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Франция
Стадион
Стад де ла Валле дю Шер
Лента
Состав
Результаты
Результаты
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 17:00
Тур
2(2) : 2(4)
Ним
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 17:00
1/32 финала
Тур
2
Ним
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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