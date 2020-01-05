Крю Александра

Крю
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Англия
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Результаты
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Крю Александра
1 : 3
Барнсли
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
1/32 финала
Крю Александра
1
Барнсли
3
Англия. Кубок , 1/32 финала
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