Фернандиньо (Фернандо Луис Роса)
№25
Полузащитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 мая 1985 (35) лет
Рост
176
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Сити
22
0
0
7
0