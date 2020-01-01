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Матч-центр
Моя команда
Фернандиньо (Фернандо Луис Роса)
№25
Полузащитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 мая 1985 (35) лет
Рост
176
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Сити
22
0
0
7
0