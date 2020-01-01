Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Федор Кудряшов
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 апр. 1987 (33) года
Рост
184
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сочи
15
1
0
5
0