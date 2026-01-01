Баскетбол: Драфт

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Драфт НБА: много обменов пиками, главная звезда рекламирует фильм со Стэтхемом
#драфт НБА
# новости
«Детройт» выиграл право первого выбора на драфте НБА. Второй пик – у «Хьюстона»
В драфте НБА участвуют четыре игрока из России
Где смотреть драфт НБА