Андрей Ещенко
№38
Защитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 февр. 1984 (36) лет
Рост
170
Вес
62
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Спартак
7
0
0
1
0