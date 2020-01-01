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Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Януш Гол
Я. Гол
Пол
34
21
3
0
4
0
13
Сергей Баланович
С. Баланович
Пол
32
12
0
1
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
2
полузащитников
0
нападающийов