Слован
Братислава
Подписаться
Сайт
Страна
Словакия
Стадион
Пасьенки
Тренер
Франтишек Штрака
Ф. Штрака
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
11
Деян Дразич Д. Дразич
Нап
24
3
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
игроков
1
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
1
нападающий