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Слован
Братислава
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Словакия
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Франтишек Штрака
Ф. Штрака
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2014/2015
2011/2012
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
11
Деян Дразич
Д. Дразич
Нап
24
3
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
игроков
1
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
1
нападающий