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Матч-центр
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Заря
Луганск
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Страна
Украина
Стадион
Авангард
Тренер
Виктор Скрипник
В. Скрипник
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
10
Дмитрий Хомченовский
Д. Хомченовский
Пол
30
3
0
0
1
0
6
Никита Каменюка
Н. Каменюка
Пол
34
0
0
0
0
0
28
Артем Громов
А. Громов
Нап
30
3
3
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
2
полузащитников
1
нападающий