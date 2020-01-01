Заря
Луганск
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Страна
Украина
Стадион
Авангард
Тренер
Виктор Скрипник
В. Скрипник
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
10
Дмитрий Хомченовский Д. Хомченовский
Пол
30
3
0
0
1
0
6
Никита Каменюка Н. Каменюка
Пол
34
0
0
0
0
0
28
Артем Громов А. Громов
Нап
30
3
3
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
2
полузащитников
1
нападающий