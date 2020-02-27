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Лента
Матч-центр
Моя команда
Скотт Бэйн
№29
Вратарь
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Команда
Селтик
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
22 нояб. 1991 (28) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Селтик
1 : 3
Копенгаген
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Селтик
1
Копенгаген
3
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Копенгаген
1 : 1
Селтик
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Копенгаген
1
Селтик
1
был в запасе