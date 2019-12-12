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Деян Дразич
№11
Нападающий
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Команда
Слован
Гражданство
Сербия
Дата рождения
26 сент. 1995 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Слован
2 : 4
Брага
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Слован
2
Брага
4
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Бешикташ
2 : 1
Слован
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Бешикташ
2
Слован
1
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Слован
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
1
Слован
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Слован
1 : 2
Вулверхэмптон
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Слован
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Брага
2 : 2
Слован
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Брага
2
Слован
2
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Слован
4 : 2
Бешикташ
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Слован
4
Бешикташ
2
минуты: 1' - 90'