Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Аделино Де Фрейташ
№20
Защитник
Подписаться
Команда
ПАОК
Гражданство
Португалия
Дата рождения
24 янв. 1986 (34) года
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2014/2015
2011/2012
2010/2011
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
ПАОК
1 : 3
БАТЭ
36'
36'
36'
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 46'
ПАОК
1
БАТЭ
3
минуты: 1' - 46'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Челси
4 : 0
ПАОК
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Челси
4
ПАОК
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
БАТЭ
1 : 4
ПАОК
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
БАТЭ
1
ПАОК
4
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
ПАОК
0 : 1
Челси
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
ПАОК
0
Челси
1
минуты: 1' - 90'