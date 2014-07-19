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Матч-центр
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Дмитрий Телегин
№88
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
19.07.2014
19 июля 2014
сб
14:00
Енисей
1 : 2
Тосно
19.07.2014
19 июля 2014
сб
14:00
был в запасе
Енисей
1
Тосно
2
был в запасе
12.07.2014
12 июля 2014
сб
15:00
Томь
0 : 2
Енисей
12.07.2014
12 июля 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 36'
Томь
0
Енисей
2
минуты: 1' - 36'
6.07.2014
6 июля 2014
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Сокол
6.07.2014
6 июля 2014
вс
14:00
минуты: 67' - 90'
Енисей
1
Сокол
2
минуты: 67' - 90'