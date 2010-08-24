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Михаил Алфимов
№16
Вратарь
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Команда
Металлург
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
был в запасе
Волгарь
3
Сочи
2
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сочи
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
был в запасе
Ротор
1
Сочи
2
был в запасе
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
Сочи
1 : 3
Мордовия
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
был в запасе
Сочи
1
Мордовия
3
был в запасе
30.07.2010
30 июля 2010
пт
19:30
Краснодар
0 : 0
Сочи
30.07.2010
30 июля 2010
пт
19:30
был в запасе
Краснодар
0
Сочи
0
был в запасе
9.07.2010
9 июля 2010
пт
17:30
Сочи
2 : 5
Шинник
9.07.2010
9 июля 2010
пт
17:30
был в запасе
Сочи
2
Шинник
5
был в запасе
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
был в запасе
Сочи
0
Динамо
0
был в запасе
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
Балтика
2 : 0
Сочи
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
минуты: 1' - 46'
Балтика
2
Сочи
0
минуты: 1' - 46'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
16:00
Урал
2 : 0
Сочи
15.06.2010
15 июня 2010
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
Иртыш
0 : 2
Сочи
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Иртыш
0
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Химки
4 : 1
Сочи
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
был в запасе
Химки
4
Сочи
1
был в запасе
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
Кубань
2 : 0
Сочи
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
был в запасе
Кубань
2
Сочи
0
был в запасе
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
Сочи
2 : 1
СКА-Хабаровск
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
был в запасе
Сочи
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе