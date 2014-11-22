Дмитрий Агапцев
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 16:00
Сокол
1 : 2
Химик
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 46'
Сокол
1
Химик
2
минуты: 1' - 46'
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сокол
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 14:00
минуты: 61' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Сокол
0
минуты: 61' - 90'
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 19:00
Сокол
1 : 2
Луч
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 19:00
минуты: 46' - 90'
Сокол
1
Луч
2
минуты: 46' - 90'
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 17:30
Крылья Советов
2 : 1
Сокол
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 17:30
минуты: 86' - 90'
Крылья Советов
2
Сокол
1
минуты: 86' - 90'
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 16:00
Сокол
1 : 1
Сочи
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Сокол
1
Сочи
1
минуты: 46' - 90'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
Оренбург
1 : 1
Сокол
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
минуты: 46' - 90'
Оренбург
1
Сокол
1
минуты: 46' - 90'
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:00
Сокол
1 : 0
Волгарь
90'
90'
90'
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:00
минуты: 70' - 90'
Сокол
1
Волгарь
0
минуты: 70' - 90'
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 18:00
Анжи
3 : 0
Сокол
69'
69'
69'
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 18:00
минуты: 1' - 71'
Анжи
3
Сокол
0
минуты: 1' - 71'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:00
Сокол
1 : 4
Шинник
90'
56'
90'
56'
90'
56'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:00
90'
минуты: 46' - 90'
Сокол
1
Шинник
4
минуты: 46' - 90'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 10:00
Сибирь
0 : 2
Сокол
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 10:00
минуты: 85' - 90'
Сибирь
0
Сокол
2
минуты: 85' - 90'
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 18:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 18:00
минуты: 78' - 90'
Сокол
2
Тюмень
1
минуты: 78' - 90'
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 16:00
Тосно
2 : 1
Сокол
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 16:00
был в запасе
Тосно
2
Сокол
1
был в запасе
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 7:00
Сахалин
1 : 0
Сокол
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 7:00
минуты: 1' - 27'
Сахалин
1
Сокол
0
минуты: 1' - 27'
3.08.2014 3 авг. 2014 вс 17:30
Химик
1 : 3
Сокол
3.08.2014 3 авг. 2014 вс 17:30
минуты: 1' - 46'
Химик
1
Сокол
3
минуты: 1' - 46'
27.07.2014 27 июля 2014 вс 18:00
Сокол
2 : 2
СКА-Хабаровск
49'
49'
49'
27.07.2014 27 июля 2014 вс 18:00
49'
минуты: 1' - 76'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 76'
12.07.2014 12 июля 2014 сб 18:00
Сокол
0 : 1
Крылья Советов
12.07.2014 12 июля 2014 сб 18:00
минуты: 60' - 90'
Сокол
0
Крылья Советов
1
минуты: 60' - 90'
6.07.2014 6 июля 2014 вс 14:00
Енисей
1 : 2
Сокол
6.07.2014 6 июля 2014 вс 14:00
минуты: 68' - 90'
Енисей
1
Сокол
2
минуты: 68' - 90'