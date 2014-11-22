Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Агапцев
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
16:00
Сокол
1 : 2
Химик
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 46'
Сокол
1
Химик
2
минуты: 1' - 46'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сокол
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
14:00
минуты: 61' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Сокол
0
минуты: 61' - 90'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
19:00
Сокол
1 : 2
Луч
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
19:00
минуты: 46' - 90'
Сокол
1
Луч
2
минуты: 46' - 90'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
Крылья Советов
2 : 1
Сокол
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
минуты: 86' - 90'
Крылья Советов
2
Сокол
1
минуты: 86' - 90'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
16:00
Сокол
1 : 1
Сочи
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Сокол
1
Сочи
1
минуты: 46' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
Оренбург
1 : 1
Сокол
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 46' - 90'
Оренбург
1
Сокол
1
минуты: 46' - 90'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Сокол
1 : 0
Волгарь
90'
90'
90'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
минуты: 70' - 90'
Сокол
1
Волгарь
0
минуты: 70' - 90'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
18:00
Анжи
3 : 0
Сокол
69'
69'
69'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 71'
Анжи
3
Сокол
0
минуты: 1' - 71'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
Сокол
1 : 4
Шинник
90'
56'
90'
56'
90'
56'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
90'
минуты: 46' - 90'
Сокол
1
Шинник
4
минуты: 46' - 90'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
10:00
Сибирь
0 : 2
Сокол
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
10:00
минуты: 85' - 90'
Сибирь
0
Сокол
2
минуты: 85' - 90'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
18:00
минуты: 78' - 90'
Сокол
2
Тюмень
1
минуты: 78' - 90'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
Тосно
2 : 1
Сокол
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
был в запасе
Тосно
2
Сокол
1
был в запасе
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
Сахалин
1 : 0
Сокол
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 27'
Сахалин
1
Сокол
0
минуты: 1' - 27'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:30
Химик
1 : 3
Сокол
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:30
минуты: 1' - 46'
Химик
1
Сокол
3
минуты: 1' - 46'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 2
СКА-Хабаровск
49'
49'
49'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
49'
минуты: 1' - 76'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 76'
12.07.2014
12 июля 2014
сб
18:00
Сокол
0 : 1
Крылья Советов
12.07.2014
12 июля 2014
сб
18:00
минуты: 60' - 90'
Сокол
0
Крылья Советов
1
минуты: 60' - 90'
6.07.2014
6 июля 2014
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Сокол
6.07.2014
6 июля 2014
вс
14:00
минуты: 68' - 90'
Енисей
1
Сокол
2
минуты: 68' - 90'