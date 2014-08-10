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Сергей Костин
№27
Защитник
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Команда
Текстильщик
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
Сахалин
1 : 0
Сокол
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 28'
Сахалин
1
Сокол
0
минуты: 1' - 28'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:30
Химик
1 : 3
Сокол
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Химик
1
Сокол
3
минуты: 1' - 90'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 2
СКА-Хабаровск
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
Луч
0 : 1
Сокол
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Сокол
1
минуты: 1' - 90'
12.07.2014
12 июля 2014
сб
18:00
Сокол
0 : 1
Крылья Советов
12.07.2014
12 июля 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
6.07.2014
6 июля 2014
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Сокол
6.07.2014
6 июля 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Сокол
2
минуты: 1' - 90'