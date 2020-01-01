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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Бас Дост
№9
Нападающий
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
31 мая 1989 (30) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Айнтрахт
12
5
0
1
0