Бас Дост
№9
Нападающий
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
31 мая 1989 (30) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Айнтрахт
12
5
0
1
0