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Матч-центр
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Ондржей Челустка
№28
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
18 июня 1989 (30) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
20:00
Болгария
1 : 0
Чехия
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Болгария
1
Чехия
0
минуты: 1' - 90'
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
22:45
Чехия
2 : 1
Косово
79'
79'
79'
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
22:45
79'
минуты: 1' - 90'
Чехия
2
Косово
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Чехия
2 : 1
Англия
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Чехия
2
Англия
1
минуты: 1' - 90'
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
Черногория
0 : 3
Чехия
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Черногория
0
Чехия
3
минуты: 1' - 90'
7.09.2019
7 сент. 2019
сб
16:00
Косово
2 : 1
Чехия
18'
18'
18'
7.09.2019
7 сент. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Косово
2
Чехия
1
минуты: 1' - 90'
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Чехия
3 : 0
Черногория
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Чехия
3
Черногория
0
минуты: 1' - 90'
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
Чехия
2 : 1
Болгария
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Чехия
2
Болгария
1
минуты: 1' - 90'
22.03.2019
22 марта 2019
пт
22:45
Англия
5 : 0
Чехия
22.03.2019
22 марта 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия
5
Чехия
0
минуты: 1' - 90'