Симон Кьер
№24
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Дания
Дата рождения
26 марта 1989 (31) год
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Милан
4
0
0
1
0
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Аталанта
3
0
0
2
0