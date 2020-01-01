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Лента
Матч-центр
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Симон Кьер
№24
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Дания
Дата рождения
26 марта 1989 (31) год
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
германия. бундеслига
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2011/2012
2009/2010
2008/2009
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Милан
4
0
0
1
0
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Аталанта
3
0
0
2
0