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Антонио Розати
№25
Вратарь
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 марта 1983 (37) лет
Рост
195
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы квалификация
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Торино
0
0
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