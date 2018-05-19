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Тиаго Мотта
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
франция. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
италия. кубок
италия. серия а
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Кан
0 : 0
ПСЖ
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
ПСЖ
0
минуты: 1' - 90'
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
ПСЖ
0 : 2
Ренн
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
0
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
4.05.2018
4 мая 2018
пт
21:45
Амьен
2 : 2
ПСЖ
4.05.2018
4 мая 2018
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Амьен
2
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
22:00
ПСЖ
2 : 2
Генгам
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Генгам
2
минуты: 1' - 90'
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
22:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
22:00
был в запасе
Бордо
0
ПСЖ
1
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
22:00
ПСЖ
7 : 1
Монако
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
22:00
был в запасе
ПСЖ
7
Монако
1
был в запасе
14.03.2018
14 марта 2018
ср
19:00
ПСЖ
2 : 1
Анжер
16'
16'
16'
14.03.2018
14 марта 2018
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
ПСЖ
5 : 0
Метц
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
5
Метц
0
был в запасе
3.03.2018
3 марта 2018
сб
19:00
Труа
0 : 2
ПСЖ
3.03.2018
3 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Труа
0
ПСЖ
2
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
23:00
ПСЖ
3 : 0
Марсель
82'
82'
82'
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
3
Марсель
0
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
19:00
ПСЖ
5 : 2
Страсбур
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
5
Страсбур
2
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
ПСЖ
3 : 1
Кан
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
3
Кан
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
19:00
Ренн
1 : 4
ПСЖ
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
19:00
был в запасе
Ренн
1
ПСЖ
4
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
22:00
Марсель
2 : 2
ПСЖ
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
18:00
Монпелье
0 : 0
ПСЖ
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
0
ПСЖ
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
22:00
ПСЖ
2 : 0
Лион
45'
45'
45'
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Лион
0
минуты: 1' - 90'
8.09.2017
8 сент. 2017
пт
21:45
Метц
1 : 5
ПСЖ
8.09.2017
8 сент. 2017
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Метц
1
ПСЖ
5
минуты: 1' - 90'
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:45
ПСЖ
3 : 0
Сент-Этьен
51'
51'
51'
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:45
51'
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
22:00
ПСЖ
6 : 2
Тулуза
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
6
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
22:00
Генгам
0 : 3
ПСЖ
32'
32'
32'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
0
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90'
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