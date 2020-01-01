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Лента
Матч-центр
Моя команда
Сократис Папастатопулос
№5
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Греция
Дата рождения
9 июня 1988 (31) год
Рост
185
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арсенал
18
2
0
6
0