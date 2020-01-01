Сократис Папастатопулос
№5
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Греция
Дата рождения
9 июня 1988 (31) год
Рост
185
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Арсенал
18
2
0
6
0