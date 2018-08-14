Набиль Дирар
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
25 февр. 1986 (34) года
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.08.2018 14 авг. 2018 вт 21:00
Фенербахче
1 : 1
Бенфика
14.08.2018 14 авг. 2018 вт 21:00
был в запасе
Фенербахче
1
Бенфика
1
был в запасе
7.08.2018 7 авг. 2018 вт 22:00
Бенфика
1 : 0
Фенербахче
7.08.2018 7 авг. 2018 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Бенфика
1
Фенербахче
0
минуты: 1' - 90'