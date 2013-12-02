Вадим Демидов
№15
Защитник
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Команда
Бранн
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.12.2013 2 дек. 2013 пн 16:00
Анжи
0 : 2
Томь
2.12.2013 2 дек. 2013 пн 16:00
был в запасе
Анжи
0
Томь
2
был в запасе
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 13:00
Амкар
1 : 0
Анжи
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 13:00
был в запасе
Амкар
1
Анжи
0
был в запасе
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 19:25
Анжи
0 : 1
Урал
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 19:25
был в запасе
Анжи
0
Урал
1
был в запасе
28.10.2013 28 окт. 2013 пн 18:00
Кубань
2 : 0
Анжи
28.10.2013 28 окт. 2013 пн 18:00
был в запасе
Кубань
2
Анжи
0
был в запасе
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 12:30
Анжи
0 : 1
Спартак
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 12:30
был в запасе
Анжи
0
Спартак
1
был в запасе
6.10.2013 6 окт. 2013 вс 17:00
Рубин
5 : 1
Анжи
6.10.2013 6 окт. 2013 вс 17:00
был в запасе
Рубин
5
Анжи
1
был в запасе
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 19:15
Анжи
2 : 2
Амкар
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 19:15
был в запасе
Анжи
2
Амкар
2
был в запасе