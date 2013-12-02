Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Вадим Демидов
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Бранн
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2013/2014
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
16:00
Анжи
0 : 2
Томь
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
16:00
был в запасе
Анжи
0
Томь
2
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
Амкар
1 : 0
Анжи
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
был в запасе
Амкар
1
Анжи
0
был в запасе
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
19:25
Анжи
0 : 1
Урал
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
19:25
был в запасе
Анжи
0
Урал
1
был в запасе
28.10.2013
28 окт. 2013
пн
18:00
Кубань
2 : 0
Анжи
28.10.2013
28 окт. 2013
пн
18:00
был в запасе
Кубань
2
Анжи
0
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
12:30
Анжи
0 : 1
Спартак
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
12:30
был в запасе
Анжи
0
Спартак
1
был в запасе
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
17:00
Рубин
5 : 1
Анжи
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
17:00
был в запасе
Рубин
5
Анжи
1
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
19:15
Анжи
2 : 2
Амкар
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
19:15
был в запасе
Анжи
2
Амкар
2
был в запасе