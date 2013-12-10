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Лента
Матч-центр
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Крис Стадсгаард
№13
Защитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
Сезон:
2013/2014
10.12.2013
10 дек. 2013
вт
22:45
Копенгаген
0 : 2
Реал
10.12.2013
10 дек. 2013
вт
22:45
был в запасе
Копенгаген
0
Реал
2
был в запасе
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
21:45
Галатасарай
3 : 1
Копенгаген
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
21:45
был в запасе
Галатасарай
3
Копенгаген
1
был в запасе