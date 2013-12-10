Крис Стадсгаард
№13
Защитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2013 10 дек. 2013 вт 22:45
Копенгаген
0 : 2
Реал
10.12.2013 10 дек. 2013 вт 22:45
был в запасе
Копенгаген
0
Реал
2
был в запасе
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 21:45
Галатасарай
3 : 1
Копенгаген
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 21:45
был в запасе
Галатасарай
3
Копенгаген
1
был в запасе