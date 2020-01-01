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Лента
Матч-центр
Моя команда
Микаэль Лустиг
№23
Защитник
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Команда
Гент
Гражданство
Швеция
Дата рождения
13 дек. 1986 (33) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
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