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Лента
Матч-центр
Моя команда
Радосав Петрович
№8
Полузащитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Сербия
Дата рождения
8 марта 1989 (31) год
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
Спортинг
0 : 1
Вильярреал
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 70'
Спортинг
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 70'