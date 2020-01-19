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Матч-центр
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Блерим Джемаили
№31
Полузащитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
12 апр. 1986 (34) года
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Верона
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Верона
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Торино
1 : 0
Болонья
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Болонья
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Аталанта
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Аталанта
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
22:45
Болонья
2 : 3
Милан
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Милан
3
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
Наполи
1 : 2
Болонья
90'
90'
90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:30
Болонья
2 : 2
Парма
90'
90'
90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:30
90'
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Парма
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Сассуоло
3 : 1
Болонья
65'
65'
65'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Сассуоло
3
Болонья
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:00
Болонья
1 : 2
Интер
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Болонья
1
Интер
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Кальяри
3 : 2
Болонья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:30
Болонья
2 : 1
Сампдория
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Болонья
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
2
Болонья
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Болонья
2 : 2
Лацио
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Болонья
2
Лацио
2
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Дженоа
0 : 0
Болонья
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Дженоа
0
Болонья
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Рома
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Рома
2
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Брешиа
3 : 4
Болонья
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Болонья
4
минуты: 1' - 90'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Болонья
1 : 0
СПАЛ
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
был в запасе
Болонья
1
СПАЛ
0
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Верона
1 : 1
Болонья
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
минуты: 77' - 90'
Верона
1
Болонья
1
минуты: 77' - 90'