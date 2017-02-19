Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Энтони Стоукс
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
19:15
Блэкберн
1 : 2
Манчестер Юнайтед
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
19:15
минуты: 77' - 90'
Блэкберн
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 77' - 90'
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
Блэкберн
2 : 0
Блэкпул
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
был в запасе
Блэкберн
2
Блэкпул
0
был в запасе
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Блэкберн
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 87' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
1
Блэкберн
2
минуты: 87' - 90'