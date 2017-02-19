Энтони Стоукс
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 19:15
Блэкберн
1 : 2
Манчестер Юнайтед
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 19:15
минуты: 77' - 90'
Блэкберн
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 77' - 90'
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Блэкберн
2 : 0
Блэкпул
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Блэкберн
2
Блэкпул
0
был в запасе
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Блэкберн
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 87' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
1
Блэкберн
2
минуты: 87' - 90'