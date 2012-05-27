Сергей Хабаров
№20
Полузащитник
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2012 27 мая 2012 вс 16:00
Факел
0 : 1
Луч
27.05.2012 27 мая 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 49'
Факел
0
Луч
1
минуты: 1' - 49'
21.05.2012 21 мая 2012 пн 17:00
КАМАЗ
2 : 0
Факел
21.05.2012 21 мая 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 78'
КАМАЗ
2
Факел
0
минуты: 1' - 78'
15.05.2012 15 мая 2012 вт 18:00
Факел
0 : 2
Оренбург
15.05.2012 15 мая 2012 вт 18:00
был в запасе
Факел
0
Оренбург
2
был в запасе
08.05.2012 08 мая 2012 вт 17:00
Торпедо
2 : 1
Факел
08.05.2012 08 мая 2012 вт 17:00
минуты: 64' - 90'
Торпедо
2
Факел
1
минуты: 64' - 90'
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
минуты: 45' - 81'
Факел
0
Черноморец
0
минуты: 45' - 81'
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 19:00
Балтика
2 : 0
Факел
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 19:00
минуты: 1' - 72'
Балтика
2
Факел
0
минуты: 1' - 72'
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 17:00
Факел
2 : 1
СКА-Хабаровск
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 17:00
минуты: 1' - 50'
Факел
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 50'
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 15:00
Волгарь
2 : 1
Факел
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Факел
1
минуты: 1' - 90'
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
Факел
1 : 0
Енисей
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
26.03.2012 26 марта 2012 пн 18:00
Химки
1 : 3
Факел
26.03.2012 26 марта 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 68'
Химки
1
Факел
3
минуты: 1' - 68'
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Енисей
1 : 1
Факел
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
минуты: 1' - 46'
Енисей
1
Факел
1
минуты: 1' - 46'
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 15:00
Сибирь
1 : 2
Факел
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 15:00
минуты: 1' - 82'
Сибирь
1
Факел
2
минуты: 1' - 82'
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:30
Факел
2 : 1
Торпедо
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:30
минуты: 46' - 90'
Факел
2
Торпедо
1
минуты: 46' - 90'
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
Мордовия
3 : 2
Факел
29'
29'
29'
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Факел
2
минуты: 1' - 90'
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
КАМАЗ
3 : 1
Факел
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
3
Факел
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 16:45
Факел
0 : 1
Волгарь
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 16:45
минуты: 1' - 76'
Факел
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 76'
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 18:00
Торпедо
2 : 0
Факел
25'
25'
25'
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
Факел
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
Балтика
0 : 0
Факел
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Факел
0
минуты: 1' - 90'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
Факел
1 : 3
Луч
51'
51'
51'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Луч
3
минуты: 1' - 90'
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 15:00
Химки
2 : 0
Факел
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 15:00
был в запасе
Химки
2
Факел
0
был в запасе
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