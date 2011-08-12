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Алексей Катульский
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
17:30
Шинник
1 : 0
Факел
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
17:30
минуты: 88' - 90'
Шинник
1
Факел
0
минуты: 88' - 90'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
17:00
Шинник
4 : 1
Химки
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
17:00
был в запасе
Шинник
4
Химки
1
был в запасе
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
Динамо
0 : 1
Шинник
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
минуты: 88' - 90'
Динамо
0
Шинник
1
минуты: 88' - 90'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:30
Шинник
2 : 1
Оренбург
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:30
минуты: 84' - 90'
Шинник
2
Оренбург
1
минуты: 84' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Шинник
1 : 2
Урал
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
был в запасе
Шинник
1
Урал
2
был в запасе
07.06.2011
07 июня 2011
вт
17:30
Шинник
0 : 0
Луч
07.06.2011
07 июня 2011
вт
17:30
был в запасе
Шинник
0
Луч
0
был в запасе
04.06.2011
04 июня 2011
сб
14:00
Шинник
1 : 2
СКА-Хабаровск
04.06.2011
04 июня 2011
сб
14:00
минуты: 87' - 90'
Шинник
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 87' - 90'
28.05.2011
28 мая 2011
сб
15:00
Сибирь
1 : 0
Шинник
28.05.2011
28 мая 2011
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
1
Шинник
0
минуты: 1' - 46'
16.05.2011
16 мая 2011
пн
17:30
Шинник
2 : 0
Торпедо
16.05.2011
16 мая 2011
пн
17:30
был в запасе
Шинник
2
Торпедо
0
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
КАМАЗ
1 : 2
Шинник
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
был в запасе
КАМАЗ
1
Шинник
2
был в запасе
04.05.2011
04 мая 2011
ср
17:00
Мордовия
0 : 0
Шинник
04.05.2011
04 мая 2011
ср
17:00
был в запасе
Мордовия
0
Шинник
0
был в запасе
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
Шинник
3 : 0
Волгарь
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
был в запасе
Шинник
3
Волгарь
0
был в запасе