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Сергей Бутырин
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Салют
0 : 0
Нефтехимик
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Салют
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:30
Ангушт
1 : 1
Салют
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Ангушт
1
Салют
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
Салют
1 : 2
Уфа
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Уфа
2
минуты: 1' - 90'
04.11.2013
04 нояб. 2013
пн
14:00
Химик
1 : 0
Салют
04.11.2013
04 нояб. 2013
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Химик
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Салют
4 : 0
Шинник
30'
30'
30'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
30'
минуты: 1' - 90'
Салют
4
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
14:00
Оренбург
3 : 0
Салют
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
3
Салют
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
Салют
1 : 1
Енисей
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
Сибирь
1 : 0
Салют
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
17:00
Салют
1 : 1
Сочи
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:00
Мордовия
1 : 0
Салют
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
Салют
3 : 0
Арсенал
68'
68'
68'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
68'
минуты: 1' - 90'
Салют
3
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
18:00
Салют
1 : 0
Ротор
15'
15'
15'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Салют
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
11:00
Луч
1 : 1
Салют
14'
14'
14'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Салют
1
минуты: 1' - 90'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Салют
2 : 1
Балтика
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
17:00
Нефтехимик
1 : 3
Салют
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Салют
3
минуты: 1' - 90'
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
18:00
Салют
3 : 0
Ангушт
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
3
Ангушт
0
минуты: 1' - 90'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:00
Уфа
1 : 0
Салют
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
Салют
0 : 0
Химик
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
0
Химик
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
Шинник
0 : 0
Салют
86'
86'
86'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Салют
0
минуты: 1' - 90'
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