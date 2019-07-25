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Лента
Матч-центр
Моя команда
Урби Эмануэльсон
№18
Полузащитник
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Команда
Утрехт
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
16 июня 1986 (34) года
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:30
Утрехт
1 : 1
Зриньски
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:30
был в запасе
Утрехт
1
Зриньски
1
был в запасе