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Антон Мамонов
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 61' - 90'
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 61' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
был в запасе
Урал
5
Химки
2
был в запасе
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Химки
0 : 0
Динамо
50'
50'
50'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 34' - 90'
Химки
0
Динамо
0
минуты: 34' - 90'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
17:00
Шинник
4 : 1
Химки
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
17:00
минуты: 85' - 90'
Шинник
4
Химки
1
минуты: 85' - 90'
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:30
Химки
2 : 0
Шинник
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:30
был в запасе
Химки
2
Шинник
0
был в запасе