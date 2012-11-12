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Алексей Котляров
№52
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
Нефтехимик
3 : 1
Волгарь
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
был в запасе
Нефтехимик
3
Волгарь
1
был в запасе
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
13:00
Торпедо
2 : 3
Нефтехимик
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
13:00
был в запасе
Торпедо
2
Нефтехимик
3
был в запасе
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Нефтехимик
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Нефтехимик
0
был в запасе
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Енисей
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Енисей
0
был в запасе
14.10.2012
14 окт. 2012
вс
17:00
Урал
3 : 0
Нефтехимик
14.10.2012
14 окт. 2012
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Урал
3
Нефтехимик
0
минуты: 71' - 90'
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
17:00
Сочи
0 : 1
Нефтехимик
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
17:00
был в запасе
Сочи
0
Нефтехимик
1
был в запасе
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
16:00
Нефтехимик
1 : 2
Химки
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
16:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Химки
2
был в запасе
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
Ротор
2 : 1
Нефтехимик
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
был в запасе
Ротор
2
Нефтехимик
1
был в запасе
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:30
Нефтехимик
3 : 0
Салют
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:30
был в запасе
Нефтехимик
3
Салют
0
был в запасе
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
19:00
Волгарь
1 : 1
Нефтехимик
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
19:00
был в запасе
Волгарь
1
Нефтехимик
1
был в запасе
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
Нефтехимик
2 : 0
Торпедо
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
минуты: 85' - 90'
Нефтехимик
2
Торпедо
0
минуты: 85' - 90'
16.07.2012
16 июля 2012
пн
19:00
Нефтехимик
1 : 1
СКА-Хабаровск
16.07.2012
16 июля 2012
пн
19:00
был в запасе
Нефтехимик
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
10.07.2012
10 июля 2012
вт
16:00
Новокузнецк
3 : 1
Нефтехимик
84'
84'
84'
10.07.2012
10 июля 2012
вт
16:00
минуты: 72' - 90'
Новокузнецк
3
Нефтехимик
1
минуты: 72' - 90'