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Артур Рылов
№10
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сибирь
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
минуты: 38' - 90'
Ротор
1
Сибирь
2
минуты: 38' - 90'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Шинник
3 : 1
Ротор
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 68'
Ротор
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 68'
08.07.2017
08 июля 2017
сб
16:00
Химки
3 : 0
Ротор
08.07.2017
08 июля 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 59'
Химки
3
Ротор
0
минуты: 1' - 59'